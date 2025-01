EUA

Racha entre aliados de Trump fez Bannon chamar Musk de 'racista' e 'do mal'

Bannon diz que Musk está manipulando o sistema de imigração em benefício dos magnatas da tecnologia

O ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, criticou duramente Elon Musk, acusando o bilionário de ser "racista" e de ter intenções malignas, prometendo afastá-lo do movimento MAGA ("Make America Great Again", ou "torne os EUA grande novamente"). A disputa entre Bannon e Musk se intensificou por conta da posição do empresário em relação à imigração, especialmente em relação aos vistos H-1B, que permitem que empresas dos EUA tragam profissionais estrangeiros qualificados.