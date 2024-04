ECLIPSE

Região do Canadá declara estado de emergência para acompanhar o eclipse solar total

A região de Niágara, da província canadense de Ontário, onde estão localizadas as Cachoeiras do Niágara, declarou estado de emergência para receber um eclipse solar total que irá acontecer no dia 8 de abril deste ano. Algumas áreas do México, Estados Unidos e Canadá poderão presenciar o eclipse em sua totalidade. Observadores na Europa Ocidental conseguirão ver o evento de forma parcial.