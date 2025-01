179 MORTOS

Relatório confirma colisão de pássaros com motor do avião em acidente na Coreia do Sul

As amostras indicaram que os pássaros pertenciam à espécie marreco do Baikal, um tipo de pato

Carol Neves

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 11:01

Acidente de avião na Coreia do Sul Crédito: Reprodução

O primeiro relatório sobre o acidente do Boeing 737 da Jeju Air, ocorrido no final de dezembro no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, confirmou que pássaros colidiram com os motores do avião pouco antes de sua queda. De acordo com as informações divulgadas nesta segunda-feira (27) penas e sangue de pássaros foram encontrados em ambos os motores da aeronave. As amostras, enviadas para análise de DNA, indicaram que os pássaros pertenciam à espécie marreco do Baikal, um tipo de pato. >

O relatório também revelou que os controladores de tráfego aéreo alertaram o piloto sobre a possível presença de pássaros na rota dois minutos antes do sinal de socorro da aeronave. O piloto então tentou realizar um pouso de emergência, mas não conseguiu evitar a colisão. >

Além disso, foi informado que a caixa-preta do avião parou de registrar dados cerca de 4 minutos antes do acidente, o que foi inicialmente divulgado pelo Ministério dos Transportes da Coreia do Sul. O Boeing 737-800, que não conseguiu acionar o trem de pouso durante a emergência, atravessou a pista e colidiu com um muro de concreto no final da pista, causando uma explosão em seguida. O governo sul-coreano anunciou que o muro será removido. >