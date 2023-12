VOCABULÁRIO

'Rizz': o que significa a gíria da geração Z eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford?

A editora comemorou a escolha de "rizz", dizendo ser um reflexo de como as pessoas mais jovens impactam na linguagem utilizada dentro e fora das redes sociais. "Do ativismo ao namoro e à cultura mais ampla, à medida que a Geração Z passa a ter mais impacto na sociedade, as diferenças de perspectivas e de estilo de vida também se manifestam na linguagem", escreveu.

Ainda conforme a editora, "rizz" também pode ser usada como verbo - no caso, "to rizz up" - para definir as ações de "atrair, seduzir ou conversar". Segundo a BBC, a palavra foi popularizada pelo youtuber e streamer Kai Cenat, que utilizava o termo com os amigos.