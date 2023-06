Rússia: chefe do grupo militar Wagner pede rebelião contra ministro russo

O líder do grupo militar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que apoia a Rússia na guerra contra a Ucrânia, desafiou o Kremlin e pediu uma revolução armada contra o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu. Os serviços de segurança reagiram imediatamente abrindo uma investigação criminal contra ele.



Prigozhin postou uma série de vídeos raivosos e gravações de áudio nas quais acusava o ministro Shoigu de ordenar um ataque com foguetes nesta sexta-feira, 23, aos campos de campanha Wagner na Ucrânia, onde suas tropas estão lutando em nome da Rússia. O Ministério da Defesa negou a realização do ataque com foguete.