ACIDENTE

Rússia: queda de helicóptero em península de vulcões mata todas as 22 pessoas a bordo

Funcionários de emergência russos disseram nesta segunda-feira, 2, que recuperaram os corpos de todas as 22 pessoas de um helicóptero que caiu no extremo oriente da Rússia, sem deixar sobreviventes.

O acidente ocorreu na Kamchatka - uma península intocada com numerosos vulcões, conhecida por sua beleza acidentada e rica vida selvagem. Um helicóptero Mi-8 com 19 turistas e três membros da tripulação a bordo decolou perto do vulcão Vachkazhets no último sábado, 30 de agosto, e os socorristas localizaram os destroços no dia seguinte.