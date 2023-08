Seis países são convidados para integrar o Brics

Seis países foram aprovados para ingressar no Brics a partir de 2024. Irã, Arábia Saudita, Egito, Argentina, Etiópia e Emirados Árabes vão integrar o grupo a partir de 1º de janeiro do próximo ano.



O convite foi anunciado pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, nesta quinta-feira (24). O debate sobre a expansão do bloco Brics, que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, esteve no topo da agenda durante as reuniões em Joanesburgo.