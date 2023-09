Sem vergonha! Casal é flagrado fazendo sexo em banheiro de avião

Uma cena que ninguém queria ver, mas os passageiros do avião da easyJet enxergaram muito bem. Um casal foi flagrado fazendo sexo no banheiro da aeronave na última sexta-feira (8).



A cena foi flagrada pelo comissário, que conseguiu abrir a porta do banheiro no momento em que o casal estava nos finalmente a 30 mil pés de altitude, saindo de Luton, na Inglaterra, para Ibiza, na Espanha.



As imagens foram registradas por diversos passageiros, e caiu na internet. Na gravação, é possível ver o comissário sem graça ao abrir a porta e ver o homem sem roupa.