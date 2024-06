CONFLITO

Seul convoca embaixador russo após pacto com Kim

Coreia do Sul afirmou que estava considerando enviar armas à Ucrânia para ajudá-la a se defender da invasão russa

A Coreia do Sul convocou nesta sexta-feira, 21, o embaixador russo para protestar contra o novo acordo de defesa mútua que a Rússia assinou com a Coreia do Norte. Também em resposta ao acordo, Seul disse, na quinta-feira, 20, que estava considerando enviar armas à Ucrânia para ajudá-la a se defender da invasão russa.