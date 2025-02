SURREAL

Sobe para 19 número de feridos em acidente com avião que capotou no Canadá

Aeronave tinha 80 pessoas a bordo e saiu de Minneapolis, nos Estados Unidos, para Toronto, no Canadá

De acordo com o Serviço Meteorológico do Canadá, o aeroporto estava sofrendo com rajadas de neve e ventos de 51 km/h com rajadas de até 65 km/h. As circunstâncias do acidente não estão claras, e as causas serão investigadas. A região dos grandes lagos canadenses sofreu com grandes nevascas no fim de semana, o que prejudicou o transporte aéreo.>