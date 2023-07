Spotify anuncia aumento no preço das assinaturas

O Spotify anunciou, nesta segunda-feira (24), que terá um reajuste de até U$ 2 na tabela de preços da assinatura mensal do serviço. O aumento será no Brasil e outros 52 países.



O novo valor da assinatura individual do Premium passou de R$ 19,90 a R$ 21,90 por mês.



O plano Duo, para dois usuários, foi de R$ 24,90 para R$ 27,90, e o plano Universitário aumentou R$ 2, e agora custa R$ 11,90.



Já o plano Família, com limite de uso de 6 pessoas na conta, foi o único que não teve alteração e continua R$ 34,90 por mês.