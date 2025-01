EM ATENÇÃO

Surto de Marburg na Tanzânia coloca OMS em alerta; entenda doença

A infecção por Marburg é uma febre hemorrágica viral grave, altamente contagiosa, que pode ser fatal

A Organização Mundial da Saúde (OMS) notificou os países membros sobre a possibilidade de um surto do vírus Marburg na região de Kagera, na Tanzânia, após os primeiros casos suspeitos serem reportados em 10 de janeiro de 2025. Seis pessoas foram infectadas, e cinco delas faleceram. Os sintomas iniciais incluem febre alta, dores no corpo, mal-estar, diarreia, vômitos com sangue e, em casos mais graves, sangramentos.

O que é a doença de Marburg?

A infecção por Marburg é uma febre hemorrágica viral grave, altamente contagiosa, que pode ser fatal. Ela é provocada pelo vírus Marburg, pertencente à mesma família do Ebola, e é caracterizada por febre, dor de cabeça intensa, mal-estar geral, náuseas, diarreia, e, em estágios avançados, sangramentos. O vírus foi identificado pela primeira vez em 1967 na cidade de Marburg, Alemanha, e desde então causou surtos em vários países africanos, incluindo a Tanzânia, que já havia registrado um surto do vírus em março de 2023.

Como ocorre a transmissão?

A infecção pode ser transmitida inicialmente por morcegos frugívoros da espécie *Rousettus*, encontrados em cavernas e minas, e posteriormente entre humanos por meio do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas, como sangue, saliva, vômito e fezes. A transmissão também pode ocorrer ao tocar superfícies contaminadas. A OMS alerta que a doença pode se espalhar de pessoa para pessoa, especialmente em ambientes onde o uso de equipamentos de proteção por profissionais de saúde é inadequado.

Quais os sintomas da doença de Marburg?

Como me tratar?

Atualmente, não há tratamento antiviral específico para a infecção por Marburg, sendo que o manejo da doença se baseia em cuidados de suporte. Pacientes diagnosticados com o vírus devem ser atendidos em unidades de saúde especializadas, onde são monitorados e recebem hidratação adequada, controle da dor e outros cuidados para aliviar os sintomas. O tratamento de coinfecções, como a malária, que é comum em algumas áreas afetadas, também é considerado essencial. A detecção precoce e o atendimento médico adequado aumentam as chances de sobrevivência, mas a doença continua sem uma cura definitiva.

Há vacina?

Embora atualmente não existam vacinas aprovadas para prevenir a infecção pelo vírus Marburg, a Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou a doença como uma prioridade urgente para o desenvolvimento de vacinas. Vários estudos e pesquisas estão em andamento para criar vacinas eficazes contra o vírus, com algumas doses já em processo de desenvolvimento. A OMS continua monitorando os progressos dessas pesquisas, considerando que a criação de uma vacina pode ser uma das formas mais eficazes de controle e prevenção da doença no futuro.

Como me prevenir?

Para prevenir a infecção, a OMS recomenda evitar o contato com pessoas infectadas e com morcegos frugívoros. Em áreas com surtos, é essencial praticar boa higiene, lavar as mãos regularmente e evitar o contato com fluidos corporais de pessoas infectadas. Pessoas que apresentem sintomas semelhantes aos do Marburg devem procurar imediatamente atendimento médico.