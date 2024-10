AUXÍLIO

Taylor Swift doa US$ 5 milhões para ajudar vítimas de furacões nos EUA

Em menos de duas semanas, dois grandes furacões se formaram no Golfo do México atingindo os Estados Unidos

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 09:05

A cantora e compositora americana Taylor Swift realizou seis shows no Brasil Crédito: Shuttershock

A cantora Taylor Swift doou US$ 5 milhões para ajudar nos esforços de socorro às pessoas afetadas pelos furacões Helene e Milton que atingiram os Estados Unidos nos últimos dias.

A CEO da ONG Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot, anunciou a doação nesta quarta-feira, 9, em uma postagem no Instagram agradecendo à cantora por "estar conosco no movimento para acabar com a fome e por ajudar comunidades necessitadas".

"Estamos incrivelmente gratos a Taylor Swift por sua generosa doação de US$ 5 milhões para os esforços de socorro dos furacões Helene e Milton", escreveu Babineaux-Fontenot. "Esta contribuição ajudará as comunidades a se reconstruir e se recuperar, fornecendo alimentos essenciais, água limpa e suprimentos para as pessoas afetadas por essas tempestades devastadoras."