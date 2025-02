CALOR EXTREMO

Temperatura da Terra supera “limite seguro” e tem janeiro mais quente da história

Especialistas se preocupam com recordes consecutivos de calor; há risco para saúde

Era esperado, inclusive, que as temperaturas caíssem em janeiro por causa dos efeitos do fenômeno “La Niña”, que consiste no resfriamento anômalo das águas do Pacífico, mas, pelo contrário, o aumento continuou e bateu recorde. >