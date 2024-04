INTERNACIONAL

Terremoto de magnitude 7,5 abala Taiwan e gera alerta de tsunami no Japão

O forte tremor foi sentido em toda a ilha, incluindo na capital Taipé, provocando a queda de vários edifícios; ondas podem chegar a 3 metros de altura em ilhas do sul do Japão

Estadão

Publicado em 2 de abril de 2024 às 22:58

Nesta imagem tirada de um vídeo da TVBS, um prédio parcialmente desmoronado é visto em Hualien, no leste de Taiwan Crédito: TVBS

Um forte terremoto de magnitude acima de 7 foi sentido em Taiwan nesta terça-feira, 2, (quarta-feira, 3, pela manhã no horário local), sacudindo toda a ilha e provocando o desabamento de edifícios. O Japão emitiu um alerta de tsunami para um grupo de ilhas do sul. Não há até o momento relato de vítimas.

Segundo o Serviço Geológico dos EUA o tremor foi de magnitude 7,5 e ocorreu em Hualien, na costa leste de Taiwan. A Administração Central de Meteorologia de Taiwan também registrou um tremor secundário de magnitude 6,5.

O epicentro foi cerca de 16 quilômetros abaixo da superfície da Terra, segundo Taiwan. Os tremores puderam ser sentidos por mais de um minuto na capital, Taipé, onde os noticiários mostraram imagens de edifícios tremendo.

A Agência Meteorológica do Japão previu um tsunami de até 3 metros após o terremoto às 7h58 do horário local.

Logo após as 9h do Japão (21h de Brasília), as primeiras ondas com mais de 30 centímetros começaram a chegar à ilha de Yonaguni, segundo a emissora NHK. Espera-se que as maiores ondas cheguem após as 10h locais (22h de Brasília).

Os residentes das ilhas de Okinawa, Miyako e Yaeyama, no sul do Japão, foram orientados a ficar o mais longe possível das áreas costeiras

A ilha de Taiwan está localizada no chamando Círculo de Fogo do Pacífico, que causa enorme atividade sísmica e vulcânica no Oceano Pacífico, atingindo desde a Indonésia ao Chile.

Taiwan é regularmente abalada por terremotos. Em 2018, um tremor de magnitude 6,2 matou 17 pessoas e feriu mais de 300 em Hualien. Em 1999, o maior terremoto da história recente matou 2.400 pessoas.

O Condado de Hualien abriga cerca de 300 mil pessoas e fica perto do desfiladeiro de Taroko, um destino turístico popular.

Um prédio de cinco andares em Hualien, pouco povoado, aparecia em imagens fortemente danificado, com o primeiro andar desabado enquanto o restante estava inclinado em um ângulo de 45 graus. Na capital, Taipé, azulejos caíram de edifícios mais antigos e de alguns complexos de escritórios mais recentes.

O serviço de trem foi suspenso em toda a ilha de 23 milhões de habitantes, assim como o serviço de metrô em Taipé. Mas as coisas rapidamente voltaram ao normal na capital, com as crianças indo para a escola e o deslocamento matinal parecendo normal.

O chefe do departamento de monitoramento de terremotos de Taiwan, Wu Chien-fu, disse que os efeitos foram detectados em lugares distantes como Kinmen, uma ilha controlada por Taiwan na costa da China. Vários tremores secundários foram sentidos em Taipé uma hora após o terremoto inicial.