Tigre é visto com sapato na boca e funcionários de zoológico descobrem homem morto na jaula

O corpo do homem foi encontrado depois de os funcionários avistarem o tigre com calçado em sua boca. Entenda o caso

Publicado em 8 de dezembro de 2023 às 18:13

Um corpo foi achado dentro da jaula do tigre Crédito: Reprodução

Uma equipe de um zoológico no Paquistão descobriu que havia um homem morto dentro da jaula de um dos tigres do local. A descoberta foi feita após o animal ser visto com um sapato na boca.

Os restos mortais do homem foram encontrados depois de os funcionários avistarem o tigre com um calçado em sua boca. Os funcionários estavam na jaula para limpá-la, quando estranharam a situação e então confirmaram que de fato um homem havia invadido o recinto do animal e, após isso, atacado pelo grande predador. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

Zaheer Anwar, funcionário do governo da cidade de Bahawalpur, confirmou o ocorrido. "Quando limparam o zoológico e as tocas, encontraram o animal segurando um sapato na boca. A equipe suspeitou e encontrou um corpo dentro da toca", afirmou o funcionário em coletiva de imprensa.

Ele classificou a vítima como “lunática”, afirmando que uma “pessoa sensata” não pularia na toca do tigre, e reforçou que a toca é segura. "Há escadas atrás da sala, talvez ele tenha pulado de lá", complementa.

Um outro funcionário afirmou ao Daily Mail que as pernas do homem estavam “fortemente machucadas” e que as investigações continuam para saber como o homem entrou na jaula. "Ainda não se sabe quem ele é e como chegou lá. Está sendo investigado. O corpo parecia estar no local há várias horas", afirmou