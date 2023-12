MORTES

Tornados deixam pelo menos seis pessoas mortas no Tennessee

Casas e empresas foram danificadas em várias cidades

Publicado em 10 de dezembro de 2023 às 10:54

O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery disse em um comunicado que um tornado caiu por volta das 14 horas Crédito: Reprodução

Tempestades severas que atingiram a região central do Tennessee mataram seis pessoas neste sábado, 9, e levaram cerca de duas dúzias ao hospital, pois casas e empresas foram danificadas em várias cidades.

O Centro de Operações de Emergência de Nashville disse em um post em uma conta de mídia social que três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas por tempestades severas em um bairro ao norte do centro da cidade. Enquanto isso, outras 23 pessoas foram tratadas por ferimentos em hospitais do condado de Montgomery.

Fotos postadas pelo corpo de bombeiros de Clarksville nas mídias sociais mostraram casas danificadas com detritos espalhados pelos gramados, um reboque de trator virado de lado em uma rodovia e isolamento arrancado das paredes dos edifícios.

"Esta é uma notícia devastadora e nossos corações estão partidos pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos", disse o prefeito de Clarksville, Joe Pitts, em um comunicado. "A cidade está pronta para ajudá-los em seu momento de luto". Nenhuma outra informação sobre as vítimas estava imediatamente disponível no sábado.

O Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery disse em um comunicado que um tornado caiu por volta das 14 horas. Os moradores foram solicitados a ficar em casa enquanto os socorristas avaliavam a situação. Em uma nota compartilhada nas redes sociais, Pitts disse que houve danos extensos.

"Portanto, se precisar de ajuda, ligue para o 911 e a ajuda estará a caminho imediatamente. Mas, se puder, fique em casa. Não saiam para as estradas. Nossos socorristas precisam de tempo e espaço", disse ele. O governador do Tennessee, Bill Lee, disse que ele e sua esposa, Maria, estavam orando por todos os habitantes do Tennessee que foram afetados pelas tempestades.

"Lamentamos as vidas perdidas e pedimos que todos continuem a seguir as orientações das autoridades locais e estaduais", disse Lee em um comunicado.

Hendersonville Tennessee tornado pic.twitter.com/zwTmcUnQRj — D Khan (@khan75687750) December 10, 2023

Washington, uma moradora local do condado, disse que assim que ouviu as sirenes de tempestade soarem em seu bairro em Clarksville, ela levou seus filhos, de 5 e 10 anos, para um banheiro sem janelas no porão de sua casa na cidade. "As luzes estavam piscando, então eu sabia que estava em algum lugar próximo", disse ela. "Fiquei orando a Deus enquanto tudo acontecia. Foi muito aterrorizante e assustador".

Durante os 20 minutos angustiantes que passaram no banheiro, Washington pairou sobre seus filhos como um escudo protetor.

"A porta dos fundos se abriu com toda a força, e você ouvia um monte de vento", disse ela. "As persianas e outras coisas estavam tremendo muito. Eu sabia que estávamos bem no meio de uma tempestade.

"Quando ela saiu do banheiro, olhou pela janela e viu a destruição: detritos varridos para cima de carros que tinham suas janelas quebradas. Persianas arrancadas das casas. Alguns telhados foram arrancados das casas. Aparelhos de ar-condicionado e churrasqueiras no quintal foram jogados como brinquedos, e as divisórias de madeira entre as casas estavam faltando."

Como não havia energia elétrica na área, Washington levou seus filhos para um hotel para pernoitar. "Continuo um pouco abalada, então provavelmente não dormirei muito esta noite", disse Washington. "Ainda estou tentando processar tudo isso."

Allie Phillips, que mora em Clarksville, disse que estava almoçando quando começou a receber notificações de que um tornado estava se aproximando rapidamente de sua vizinhança.

"Foi muito doloroso assistir à transmissão ao vivo e não saber se minha casa ainda estava lá", disse ela. "Quando finalmente decidimos ir embora, a estrada para minha casa foi fechada porque havia muitos cabos de energia na estrada e tivemos que pegar um desvio.

"Phillips disse que sua casa sobreviveu com danos mínimos - observando que os brinquedos de sua filha foram danificados e que o canil de um vizinho atingiu a parte de trás de sua casa - mas ela ficou triste ao ver que a casa de seu vizinho estava sem telhado e que uma casa no quarteirão acima havia praticamente desaparecido.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu vários avisos de tornado no Tennessee e disse que planejava inspecionar uma área onde um aparente tornado atingiu o Kentucky.