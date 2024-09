EUA

Tripulação da Space X que fez primeira caminhada espacial com civis retorna à Terra

Os tripulantes da Polaris Dawn, da Space X, retornaram à Terra neste domingo, encerrando a viagem de cinco dias que os levou para a primeira caminhada espacial privada enquanto orbitavam a quase 740 quilômetros acima da Terra. Na cápsula que caiu no Golfo do México, estavam o bilionário Jared Isaacman, dois engenheiros da SpaceX e um ex-piloto do Thunderbird da Força Aérea.