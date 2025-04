ADEUS AO PAPA

Enterro do papa Francisco reuniu mais de 250 mil pessoas em cerimônia no Vaticano

A cerimônia de sepultamento, porém, não contou com a presença de fiéis

O funeral do papa Francisco foi acompanhado por mais de 250 mil pessoas neste sábado (26), segundo o Vaticano. A cerimônia começou na Praça de São Pedro, com a Missa das Exéquias, e foi encerrada na Basílica de Santa Maria Maggiore (Santa Maria Maior), onde o corpo foi sepultado . >

O funeral aconteceu neste sábado (26), na Praça São Pedro, quando foi celebrada a Missa das Exéquias, que marca o início do período de nove dias de luto e orações em homenagem ao pontífice. Fiéis e autoridades de 160 delegações estiveram no funeral.>

Aplausos e lágrimas no adeus ao Papa

Com o nascer do sol, a multidão tomou conta da Praça de São Pedro. Detectores de metal foram alocados nas principais vias de acesso. A polícia revistava mochilas e pedia que cada pessoa bebesse água de sua garrafa por medida de segurança.>

A celebração foi feita por Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais. Perto do altar ficaram 220 cardeais e 750 bispos, além de aproximadamente 4 mil padres.>

Battista Re chamou Francisco de "um papa do povo, de coração aberto a todos". O cardeal disse que o argentino sabia se comunicar com um estilo informal e espontâneo e lembrou que a última imagem que muitas pessoas têm de Francisco é a dele proferindo o que se tornaria sua bênção final no Domingo de Páscoa e saudando-o do papamóvel na mesma praça onde seu funeral é celebrado.>