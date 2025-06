EUA

Tropas em Los Angeles: Trump envia Guarda Nacional e protestos se intensificam

Manifestações contra deportações resultaram em prisões e confrontos

A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, enfrenta um aumento significativo nas tensões desde a chegada da Guarda Nacional, enviada pelo presidente Donald Trump, neste final de semana. O envio das tropas ocorre em meio a uma onda de protestos contra as recentes medidas federais que visam expulsar imigrantes em situação irregular, um tema especialmente sensível em uma cidade marcada pela forte presença de comunidades latinas. >

A movimentação nas ruas começou há três dias, mas ganhou novos contornos no domingo (8), quando manifestantes encapuzados incendiaram veículos. A resposta das forças de segurança veio com o uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha. Segundo o jornal Los Angeles Times, ao menos 27 pessoas foram presas durante os confrontos.>

A ação federal, no entanto, encontrou resistência no governo local. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, se posicionou firmemente contra a presença das tropas, acusando o presidente de abuso de autoridade. “Todos os governadores democratas concordam: as tentativas de Donald Trump de militarizar a Califórnia são um alarmante abuso de poder”, afirmou. Newsom, filiado ao Partido Democrata, argumentou que a medida é provocativa e tende a acirrar ainda mais os ânimos.>