SOB NOVA DIREÇÃO

Trump confirma tarifa de 25% para México e Canadá e sinaliza que vai taxar China

Novas taxas anunciadas já valem a partir deste sábado (1)



Carol Neves

Estadão

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 08:26

Donald Trump Crédito: Shutterstock

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que começará a aplicar tarifas de 25% sobre os produtos importados do México e do Canadá a partir deste sábado, 1º de fevereiro. Em uma declaração feita na quinta-feira (30), ele também mencionou que os EUA estão avançando para implementar tarifas sobre a China, justificando que o país asiático precisa parar de enviar fentanil (um opioide) para os Estados Unidos, o que, segundo ele, está matando pessoas no país. "Esse será o motivo para que as tarifas sobre a China sejam aplicadas em breve", afirmou Trump. >

Após o anúncio, o dólar ganhou força nos mercados globais. Trump, no entanto, não definiu ainda se o petróleo dos dois países será incluído nas tarifas. "Podemos ou não", disse o presidente aos repórteres no Salão Oval da Casa Branca, acrescentando que tomaria a decisão provavelmente naquela noite. A decisão dependeria de os preços do petróleo de ambos os países serem considerados justos, embora a principal justificativa para as tarifas seja a questão da imigração ilegal e o contrabando de substâncias usadas para produzir fentanil.>

Em outubro, os EUA importaram quase 4,6 milhões de barris de petróleo do Canadá e 563 mil barris do México, segundo dados da Administração de Informações sobre Energia. Trump, porém, minimizou qualquer impacto econômico negativo das tarifas, afirmando: "Não precisamos dos produtos que eles têm. Temos todo o petróleo de que vocês precisam. Temos todas as árvores de que vocês precisam, ou seja, a madeira serrada".>