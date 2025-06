TRÉGUA?

Trump diz que Irã e Israel violaram cessar-fogo: 'Não estou feliz'

Ataques mútuos aconteceram apenas horas depois de presidente dos EUA anunciar acordo

Carol Neves

Publicado em 24 de junho de 2025 às 10:16

Donald Trump Crédito: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (24) que tanto Israel quanto o Irã desrespeitaram o acordo de cessar-fogo anunciado por ele. Apesar de ter elogiado a trégua, mediada pelos EUA e Catar, Trump declarou que “não está feliz com Israel. Não estou feliz com o Irã também, mas realmente não estou feliz com Israel”, instando o aliado a conter os ataques. >

Ele pediu publicamente que Israel interrompa bombardeios ao Irã, alertando que qualquer nova ofensiva seria “uma grande violação”. “Israel, não jogue suas bombas. Se fizer isso, será uma grande violação. Traga seus pilotos para casa, agora!”, escreveu Trump em suas redes sociais.>

O cessar-fogo havia sido anunciado na segunda (23), após uma ligação de Trump com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. De acordo com um funcionário da Casa Branca, Israel aceitou suspender as operações, desde que o Irã não lançasse novos ataques. O Irã teria sinalizado concordância.>

No entanto, o chanceler iraniano Abbas Araqchi negou a existência de qualquer acordo ou suspensão, ainda que a mídia estatal do Irã tenha confirmado o início da trégua, segundo a agência Reuters.>

Trump e o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado Steve Witkoff mantiveram contato com autoridades do Catar e do Irã para formalizar o cessar-fogo.>

O anúncio da trégua ocorreu após intensos bombardeios, com dezenas de mortos e milhares de feridos nas duas nações. Israel argumenta ter cumprido “todos os seus objetivos” ao atingir instalações militares e nucleares iranianas, e acusa o Irã de responder com lançamento de mísseis contra Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.>