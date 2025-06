ORIENTE MÉDIO

Israel e Irã confirmam início do cessar-fogo negociado por Trump após ataques

Porta-voz das Forças Armadas israelenses confirmou o início da trégua, mas reforçou que a situação ainda inspira cuidados

Carol Neves

Publicado em 24 de junho de 2025 às 07:28

Benjamin Netanyahu e Khamenei Crédito: Divulgação

O cessar-fogo entre Israel e Irã teve início na madrugada desta terça-feira (24), pelo horário de Brasília, após dias de intensos ataques e escalada militar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que a trégua começou pela manhã, no horário local da região do conflito. >

A imprensa estatal iraniana, por sua vez, afirmou que Teerã havia realizado seus últimos ataques antes do início da pausa nos confrontos. Segundo a agência Press TV, “cessar-fogo tem início após quatro ondas de ataques em territórios ocupados por Israel”. A SNN também noticiou que “Teerã lançou sua última rodada de mísseis a Israel antes do cessar-fogo começar”.>

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que seu país havia atingido os objetivos da operação militar, afirmando que a ofensiva removeu “a ameaça nuclear e de mísseis balísticos do Irã”. Ele também fez um alerta: “Israel vai responder fortemente a quaisquer violações do cessar-fogo”.>

Um porta-voz das Forças Armadas israelenses confirmou o início da trégua, mas reforçou que a situação ainda inspira cuidados. “O exército permanece em alerta”, disse. “A força aérea segue pronta para remover ameaças”. Segundo o porta-voz, as restrições públicas de segurança continuam em vigor.>

Acordo>

O anúncio oficial do acordo foi feito por Donald Trump na segunda-feira (23). Ele disse que o cessar-fogo seria implementado cerca de seis horas após a declaração, por volta da 1h no horário de Brasília. Segundo o presidente, as hostilidades cessariam após o fim das “missões finais em andamento”.>

Apesar da fala de Trump, o governo israelense não havia confirmado oficialmente o acordo no momento do anúncio. Já o chanceler iraniano, Abbas Araqchi, condicionou a trégua à interrupção dos ataques israelenses até as 4h de terça-feira no horário de Teerã, ou 21h30 de segunda-feira no horário de Brasília.>

O acordo teria sido resultado de uma conversa entre Trump e Netanyahu, segundo uma fonte da Casa Branca citada pela agência Reuters. O funcionário, que falou sob anonimato, afirmou que Israel aceitou o cessar-fogo com a condição de que não houvesse novos ataques do Irã. Segundo ele, Teerã deu sinais de que respeitaria essa exigência.>

Ainda conforme a mesma fonte, os Estados Unidos mantiveram contato com autoridades iranianas por vias diretas e indiretas. Participaram das conversas o vice-presidente JD Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff.>

Ataques>

O conflito teve início em 13 de junho, quando Israel lançou uma operação preventiva contra o programa nuclear iraniano. Desde então, forças israelenses atacaram instalações militares e nucleares no Irã, enquanto Teerã respondeu com mísseis contra cidades como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém.>

As autoridades de Israel afirmam que o Irã estava perto de desenvolver uma bomba atômica, justificando os ataques como uma medida de segurança nacional. No fim de semana anterior ao cessar-fogo, os Estados Unidos atacaram a usina de Fordow, instalação subterrânea usada para enriquecimento de urânio, localizada a 80 metros abaixo da superfície.>

Em resposta ao ataque americano, o Irã lançou mísseis contra uma base militar dos EUA no Catar nesta segunda-feira. Os projéteis foram interceptados, e não houve registro de feridos. Segundo a imprensa dos EUA, o Irã teria avisado Washington e Doha com antecedência, indicando intenção de evitar uma escalada maior do conflito.>