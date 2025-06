GUERRA

Irã confirma ataque à base americana no Catar e diz que violações à integridade terão resposta

Retaliação pelo ataque americano é contra a maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, em Doha (Catar)



Tharsila Prates

Estadão

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:01

Explosões foram ouvidas nos céus do Catar Crédito: Reprodução

As Forças Armadas do Irã confirmaram ataque à base americana de Al-Udeid, no Catar, e alertou que violações à sua "integridade territorial" terão resposta, em comunicado divulgado no Telegram nesta segunda-feira (23). "A base Al-Udeid foi alvejada com ataque de mísseis devastador e poderoso na operação Besharat Fatah. Essa base é o quartel-general da Air Force e o maior ativo estratégico do exército terrorista americano na região", afirmaram. >

As Forças Armadas iranianas classificaram as bases americanas no Oriente Médio, consideradas a maior dos Estados Unidos na região, como uma "grande fonte de fraqueza" para o país norte-americano. "Não vamos deixar qualquer ataque contra nossa integridade territorial, soberania e segurança nacional sem reposta, sob nenhuma circunstância", ressaltaram.>

Em outro comunicado, o Conselho de Segurança Nacional Supremo do Irã prometeu atacar os EUA da mesma forma em que for atacado, ao comentar as ofensivas contra o Catar. "O número de mísseis usados nesta operação foi o mesmo número de bombas utilizadas pelos EUA ao atacar as unidades nucleares iranianas", afirmou, acrescentando que o país evitou mirar em áreas residenciais e urbanas. Não houve vítimas civis, segundo o Catar, que está em alerta máximo.>

"Esta não é uma ameaça ao nosso amigável Catar, continuamos comprometidos em manter nossa relação histórica e calorosa", disse o conselho iraniano, responsável por aprovar o ataque.>