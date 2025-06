FIM DA GUERRA?

Trump diz que Israel e Irã concordaram com cessar-fogo

Presidente fez anúncio na noite desta segunda-feira (23); informação ainda não foi confirmada por outros países

Maysa Polcri

Publicado em 23 de junho de 2025 às 19:26

Donald Trump durante pronunciamento Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel e Irã concordaram com um cessar-fogo "completo e total" nesta segunda-feira (23). A informação, que até às 19h30 não havia sido confirmada pelos países, foi publicada no perfil do presidente no TruthSocial. >

"Foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total (em aproximadamente 6 horas a partir de agora, quando Israel e Irã tiverem encerrado e concluído suas missões finais em andamento!), por 12 horas, momento em que a guerra será considerada encerrada", escreveu o presidente nas redes sociais.>

Mais cedo, o presidente caracterizou como "fraca" a ofensiva do Irã contra à maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio, em Doha (Catar). Trump disse que o Irã disparou 14 mísseis contra uma base americana no Catar, sendo que 13 foram interceptados. O último caiu em uma região que não oferecia riscos, de acordo com o presidente. Vídeos mostram clarões cruzando o céu em Doha e a população assustada com o ataque.>