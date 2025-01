MUDANÇA

Trump retira os EUA da OMS: 'Eles nos roubaram. Isso não vai acontecer mais'

A decisão de romper com a organização ocorreu logo após o anúncio de que os Estados Unidos também se retirariam do Acordo Climático de Paris

O presidente Donald Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos de qualquer envolvimento ou financiamento à Organização Mundial da Saúde (OMS), durante uma fala a jornalistas após tomar posse. A OMS, com sede em Genebra, foi um ator central na luta contra a pandemia de Covid-19 e atua no combate a doenças em nível global.

A decisão de romper com a organização ocorreu logo após o anúncio de que os Estados Unidos também se retirariam do Acordo Climático de Paris. Trump justificou sua decisão, alegando que a contribuição americana à OMS era desproporcional em relação à dos chineses. A contribuição dos EUA seria de cerca de US$ 500 milhões, enquanto a da China seria inferior a US$ 100 milhões. "Vocês acham isso justo?", questionou o presidente.