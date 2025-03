SE RECUPERANDO

Vaticano divulga imagem do papa celebrando missa de cadeira de rodas em capela de hospital

Essa foi a primeira imagem do papa divulgada pelo Vaticano desde que ele foi internado, em 14 de fevereiro

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2025 às 15:57

Vaticano divulga imagem do papa celebrando missa de cadeira de rodas em capela de hospital Crédito: Divulgação/Vaticano

O Vaticano divulgou, neste domingo (16), a primeira imagem do papa Francisco desde que ele foi internado, há 31 dias, para tratar uma pneumonia bilateral no Hospital Gemelli, em Roma. Na imagem, é possível ver a autoridade máxima da igreja católica celebrando a missa na capela privada hospital, em uma cadeira de rodas, usando batina e estola. Desde sua última forte recaída, registrada em 3 de março, o estado de Francisco melhorou gradualmente e, na última segunda-feira (10), seu prognóstico deixou de ser considerado "reservado". >

Os médicos, no entanto, ainda não se pronunciaram sobre uma data de alta. O Vaticano aponta para uma recuperação lenta. Essa hospitalização é a quarta e mais longa em seus 12 anos de pontificado, o que gera preocupação sobre a continuidade no cargo do Santo Padre dos católicos. Recentemente, Francisco descartou a possibilidade de renunciar, a exemplo de seu antecessor, Bento XVI, em 2013. >

Hospitalizado desde o dia 14 de fevereiro por problemas respiratórios, o papa Francisco afirmou neste domingo (16) que está "passando por um momento de provação". A declaração foi feita em sua mensagem do Angelus, enviada por escrito pela quinta semana consecutiva. "Compartilho com vocês esses pensamentos, pois estou passando por um período de provação e me uno a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, neste momento, como eu", escreveu o pontífice de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia bilateral. >

De acordo com informações das agências de notícias, o boletim médico mais recente, divulgado no último sábado (15) à noite pela Santa Sé, afirma que o estado de saúde do papa permanecia "estável", mas que ele ainda precisava continuar com a terapia no hospital, apesar da "melhora gradual".>