Vaticano muda regra e passa a aceitar que homens gays se tornem padres, desde que não façam sexo

Nova diretriz foi aprovada em novembro, é experimental e tem validade por três anos

Wladmir Pinheiro

Publicado em 11 de janeiro de 2025 às 08:16

Papa Francisco Crédito: Reprodução

O Vaticano publicou uma nova diretriz na última quinta-feira (9) em que declara que homens gays podem entrar nos seminários e se tornarem padres. O único impedimento é que eles não façam sexo, regra que se aplica a todos os sacerdotes.

A decisão da Igreja Católica, que, por enquanto, vale apenas para a Itália, surpreendeu os fiéis. Segundo os bispos que assinam o texto, a decisão foi aprovada em novembro, é experimental e tem validade por três anos.

Segundo a agência Reuters, as novas diretrizes foram publicadas discretamente no site da conferência dos bispos italianos na quinta-feira (9). Ela orienta que os diretores de seminários devem considerar as orientações sexuais dos candidatos a padre apenas como um aspecto de sua personalidade.

Ainda segundo a agência, o Vaticano não proíbe explicitamente que gays entrem nos seminários, mas uma diretriz publicada em 2016 afirmava que os seminários não poderiam admitir homens com "tendências homossexuais profundamente arraigadas".

"Quando se trata de tendências homossexuais no processo de formação, também é apropriado não reduzir o discernimento apenas a este aspecto, mas compreender seu significado dentro do contexto mais amplo da personalidade do jovem", diz o texto.