Vice de Maduro fala após ataque dos EUA: 'Nunca mais seremos colônia'

Metrópoles
Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 17:37
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o país não se renderá aos Estados Unidos, apesar da operação militar que culminou na captura de Nicolás Maduro. A manifestação aconteceu neste sábado (3/1).
“Estamos prontos para defender a Venezuela e os nossos recursos nacionais e energéticos”, disse Delcy durante reunião no Conselho de Defesa do país, em Caracas.
Donald Trump divulga imagem de Nicolas Maduro na Venezuela
