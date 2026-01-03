VENEZUELA

Vice de Maduro fala após ataque dos EUA: 'Nunca mais seremos colônia'

Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos após uma operação militar contra a Venezuela neste sábado

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 17:37

Nicolás Maduro e Donald Trump Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil e TheWhiteHouse/Fotos Públicas

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que o país não se renderá aos Estados Unidos, apesar da operação militar que culminou na captura de Nicolás Maduro. A manifestação aconteceu neste sábado (3/1).

“Estamos prontos para defender a Venezuela e os nossos recursos nacionais e energéticos”, disse Delcy durante reunião no Conselho de Defesa do país, em Caracas.

