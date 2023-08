Visita guiada para esgoto de Moscou termina com cinco mortes

Cinco pessoas morreram e outras estão desaparecidas após realizarem um passeio guiado aos esgotos de Moscou, na Rússia, no último domingo (20). A capital russa sofre com fortes chuvas, que aumentaram o volume de água transitando no esgoto, informou a agência de notícias russa Tass.



O nível da água nos esgotos subiu rapidamente, o que impediu as pessoas de voltar à superfície.



Os corpos das vítimas começaram a aparecer no rio Moscou. Já o número exato de desaparecidos ainda não foi contabilizado. A estimativa é de que o grupo tivesse oito pessoas.