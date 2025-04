TECNOLOGIA

WhatsApp tem instabilidade e usuários não conseguem usar grupos

Reclamações são em todo mundo

Carol Neves

Publicado em 12 de abril de 2025 às 11:59

WhatsApp Crédito: Shutterstock

Usuários do WhatsApp enfrentaram dificuldades para enviar mensagens, especialmente em grupos, durante a manhã deste sábado (12). O problema, registrado por milhares de pessoas em diferentes países, fez com que o termo "WhatsApp" alcançasse os trending topics da rede social X, com mais de 141 mil publicações sobre o assunto. >

De acordo com o site Downdetector, especializado em monitorar falhas de serviços digitais, mais de 2.800 notificações de instabilidade foram registradas apenas até as 11h. Os relatos indicam que os problemas não se limitaram ao território brasileiro, com usuários de diversas nacionalidades reportando as mesmas dificuldades no funcionamento do aplicativo de mensagens.>