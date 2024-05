Zelensky acusa Brasil de ter 'aliança com um agressor' no conflito contra Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aproveitou um encontro com a imprensa para alfinetar o governo brasileiro e criticar as decisões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à guerra entre seu país e Rússia. "Como se pode priorizar a aliança com um agressor?", questionou. As informações são do jornal O Globo.