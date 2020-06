10 novos leitos de UTI são abertos pelo governo em Paulo Afonso

Dez novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) foram entregues para o Hospital Municipal de Paulo Afonso nesta segunda-fera (29). Além disso, um tomógrafo foi instalado na unidade e passa a funcionar já a partir de hoje.

Os leitos tiveram investimento de R$ 3,7 milhões do governo do Estado e o tomógrafo de mais R$ 1,5 milhão. O governador Rui Costa esteve na cidade para a entrega.

"É um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, cumprindo mais um compromisso nosso com a população de Paulo Afonso. Com certeza, com essa implantação de novos leitos de UTI, o município se consolida num centro de serviços de saúde para toda a região, incluindo estados vizinhos", afirmou Rui.

O prefeito de Paulo Afonso, Luiz de Deus, afirmou que esta era uma demanda antiga da população. "Recebo estes leitos com muita satisfação, porque era uma solicitação de muitos anos do nosso povo. A cidade não tinha capacidade para atender doentes graves que necessitavam de uma UTI, e precisávamos transferi-los para outros locais, como Salvador e até mesmo outros estados", diz.

O diretor médico do Hospital Municipal de Paulo Afonso, Carlos Tenório, destacou que estes são os primeiros leitos de UTI voltados para a clínica médica no município. “ Eu digo que estes são os dez primeiros leitos de UTI de Paulo Afonso. É importante para o município e toda a nossa microrregião, tendo em vista que nossos pacientes graves têm que ser removidos para a capital. O impacto no nosso atendimento é que, agora, podemos ter uma resolução em tempo menor”.

Coronavírus

O governo também estruturou na cidade uma Unidade de Pronto Atendimento com investimento de cerca de R$ 626 mil para equipamentos, além de R$ 151 mil para uma ambulância. O local deve atender exclusivamente pacientes com suspeita de coronavírus no monmento. Também foram enviados Equipametos de Proteção Individual (EPIs) para o município.

No Laboratório Central de Paulo Afonso também já está sendo feito o teste RT-PCR, que é considerado o melhor para detecção da Covid-19. Para viabilizar a descentralização do diagnóstico, o Governo do Estado realizou um investimento de R$ 215 mil. No laboratório estão sendo feitos os exames de Paulo Afonso e também analisadas as amostras encaminhadas pelos municípios de Abaré, Chorrochó, Rodelas, Macururé, Glória, Jeremoabo, Pedro Alexandre e Santa Brígida.