10 séries nacionais para maratonar com gosto

No último dia 19 foi celebrado o Dia do Cinema Brasileiro e aqui na coluna já indiquei diversos filmes do nosso país (e sempre indicarei). Era Uma Vez, Nise: O Coração da Loucura, Talvez Uma História de Amor, Dois Coelhos (para quem quer se surpreender, é certeiro) e O Lobo Atrás da Porta foram alguns dos títulos.

Mas para não deixar uma homenagem passar em branco e para fazê-la de uma forma diferenciada, construí agora um compilado especial com algumas das melhores tramas nacionais que temos não somente para assistir de uma vez, mas sim para maratonar. São séries com roteiros geniais e repletos de reflexões para âmbitos sociais, profissionais e pessoais. Confira (sem ordem de preferências):

1. Segunda Chamada

Depois de anos afastada da sala de aula, a professora Lúcia volta a lecionar na Escola Estadual Carolina Maria de Jesus e assume a turma de Educação de Jovens e Adultos. Mas essa missão não é nada fácil: cada aluno tem uma história diferente e passa por algum tipo de dificuldade. Para conseguir fazer seu trabalho com sucesso e ainda ajudar os estudantes, Lúcia vai precisar contar com o auxílio dos outros professores.

Assim é a base da trama de Segunda Chamada, que apresenta diversas críticas políticas e sociais com retratos de escolas públicas do país. A série é repleta de tensão e de reflexões elogiadas. Para quem quer plot twist, essa é uma das boas pedidas.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2019 – Renovada.

➨ Finalizada? Não. Segunda temporada confirmada, mas ainda não lançada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 11 episódios).

2. Irmãos Freitas

Acelino ‘Popó’ Freitas é um ex-pugilista e político brasileiro, tetracampeão mundial em duas categorias diferentes de boxe. Com a série Os Irmãos Freitas, a vida de Popó entra no mundo da ficção. A produção traz locações em regiões turísticas de Salvador e da periferia de São Paulo. A trama traça a trajetória de Popó desde quando saiu da Cidade da Bahia até se tornar seis vezes campeão mundial de boxe.

A obra também inclui as questões mais pessoais da vida do esportista, como as divergências com o irmão mais velho, Luis Cláudio, o primeiro grande boxeador da família. A relação acaba exibindo momentos complexos que envolvem inveja e mensagens sobre trabalho em equipe.

➨ Onde assistir: Prime Video

➨ Gênero: Drama, Biografia, Esporte.

➨ Lançamento: 2018 – Renovada.

➨ Finalizada? Não se sabe. Segunda temporada está sendo especulada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 8 episódios).

3. Os Experientes

A velhice é um tema delicado, que ainda é abordado por aí repleto de estereótipos. A fase da vida é muito vista como sinônimo impotência, quando, na realidade, pode estar inclusa em aspectos como perceber a inexperiência em determinadas áreas ou lidar com o redescobrimento e a inovação.

Foi pensando em quebrar paradigmas sobre a temática e trazer lições de vida variadas que a minissérie, indicada ao Emmy 2016, uniu quatro histórias independentes, mas que se ligam por meio das reflexões de seus personagens.

Prepare o lencinho e algumas gargalhadas para conferir as tramas de Os Experientes.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2015 – Renovada.

➨ Finalizada? Não. Segunda temporada confirmada, mas ainda não lançada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 4 episódios).

4. Verdades Secretas

Verdades Secretas foi novela das 23h da Globo, mas muitos consideram como uma série, principalmente pela confirmação da segunda temporada, que será gravada em 2021. A trama tratou de assuntos delicados, como drogas pesadas, prostituição de menores, lados obscuros do mundo da moda, pedofilia e traições em diversas escalas.

A obra, porém, criticou cada uma das temáticas, sendo elogiada pelos desfechos, já que não normaliza, banaliza ou romantiza os pontos tocados (mas é preciso assistir com sabedoria e olhar crítico para captar os alertas trazidos).

Na trama, Arlete/Angel é uma adolescente ingênua, que sempre sonhou com a carreira de modelo. Chegando à capital, ela conhece Fanny Richard, dona de uma agência que logo promete o mundo a ela. Disfarçada de oportunidade, a garota é apresentada a um submundo: Fanny a convida para integrar outro tipo de catálogo, aquele que é conhecido como “book rosa”. Mas Angel só entende do que se trata quando as regras do jogo ficam claras: prostituição de luxo.

Para além do roteiro repleto de mistério e tensão, a fotografia, as atuações e todos os aspectos da trama são aclamados pelo público. Não é à toa que a série/novela levou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e teve Grazi Massafera indicada como Melhor Atriz.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2015 – Renovada.

➨ Finalizada? Não. Segunda temporada confirmada, mas ainda não lançada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 64 episódios).

5. Sob Pressão

Sob Pressão é série certeira para quem ama Grey's Anatomy e outras tramas médicas que conseguem aprofundar bem os próprios personagens (ao invés de ficar apenas colocando luz maior nos casos dos pacientes). Marjorie Estiano foi indicada ao Emmy Internacional pelo protagonismo, enquanto a série já levou diversos outros prêmios, como os quatro conquistados no Festival Internacional de Biarritz.

Na produção, conheceremos duas vidas atormentadas pelos fantasmas do passado e que encontram, uma na outra, a cura para suas almas doentes. De um lado, o cético Dr. Evandro, cirurgião-chefe da equipe médica de um hospital público. Do outro, a religiosa e eficiente Dra. Carolina, cirurgiã vascular que busca na fé o antídoto contra toda miséria que enfrenta no dia a dia. Parceiros de trabalho, os dois têm em comum o desejo de salvar vidas.

A cada caso complexo, desafio pesado e dilema ético, Evandro e Carolina se aproximam. E é em meio a essa busca do equilíbrio entre as dificuldades do ofício e os conflitos íntimos que esses dois profissionais mudam aos poucos o sistema caótico de uma emergência no subúrbio do Rio de Janeiro.

A quarta temporada, que já está confirmada, vai abordar pandemia do novo coronavirus e trazer reflexões da realidade atual para a tela.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2017 – Renovada.

➨ Finalizada? Não. Quarta temporada confirmada.

➨ Quantidade de temporadas: 3 temporadas (em torno de 10 episódios a cada uma).

6. Justiça

Indiquei Justiça recentemente em outra lista aqui na coluna (com 5 séries para quem ama psicologia), mas ela não poderia ficar de fora desta. A produção brasileira mostra quatro prisões que ocorreram em uma única noite de 2009. Uma coincidência que une quatro pessoas de origens diferentes em Recife, cujos efeitos serão sentidos por muito tempo – muito mais do que durante os sete anos de reclusão a que foram condenados.

A razão pela qual cada um foi julgado culpado é questionável. Entre as polêmicas que dividem opiniões pelo mundo, a minissérie critica, portanto, os sistemas nacionais e globais com as burocracias e outras problemáticas envolvidas.

Afinal, a justiça feita pelos que detém o poder é sempre mesmo uma justiça? Até que podem as leis estão sendo justas? O que poderia ou não deveria ser flexível? A ideia da obra é justamente levantar questionamentos.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama, Policial.

➨ Lançamento: 2016.

➨ Finalizada? Sim.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 20 episódios).

7. Sessão de Terapia

A série nacional, transmitida pela GNT e dirigida pelo ator Selton Mello, é baseada diretamente na série israelense BeTipul, além de ter como inspiração a versão americana, In Treatment. A trama apresenta Theo Cecatto, um psicoterapeuta de meia-idade, e sua relação com seus pacientes.

A cada dia da semana, Theo atende um paciente diferente. Cada um deles vai ampliando as reflexões de vida do próprio terapeuta enquanto ele mergulha em indagações e dicas para os pacientes atendidos.

Às segundas, ele recebe Júlia, mulher que lida com o medo de relacionamentos; às terças, Breno, atirador de elite aparentemente frio cujo erro durante uma operação tática passa a atormentá-lo; às quartas, Nina, adolescente ginasta que passou por um acidente de trânsito; às quintas, o casal Ana e João, em pé de guerra por causa de problemas pessoais e uma gravidez desejada por um e indesejada por outro. E tem mais.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2012 – 2019.

➨ Finalizada? Sim.

➨ Quantidade de temporadas: 4 temporadas (em torno de 35 episódios a cada).

8. Assédio

Livremente inspirada no caso real contado através do livro-reportagem A Clínica: A Farsa e os Crimes de Roger Abdelmassih, de Vicente Vilardaga, Assédio apresenta uma rede de mulheres que se forma para denunciar uma série de abusos sexuais cometidos por um médico bem-sucedido e respeitado: Roger Abdelmassih. A saga começa quando uma dessas mulheres rompe o silêncio e torna público o que até então era restrito ao consultório.

As diversas críticas sociais, em especial ao machismo, vão percorrendo a trama enquanto as consequências nas vidas pessoais e profissionais dos personagens surgem durante a investigação que se instala.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama.

➨ Lançamento: 2018.

➨ Finalizada? Sim.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 10 episódios).

9. Doce de Mãe

Para quem quer uma série mais levinha, Doce de Mãe é derivada do filme homônimo (de 2012) e narra as aventuras de Dona Picucha (Fernanda Montenegro), uma senhora espirituosa e divertida, que emociona a todos com suas lições vida.

No auge dos seus 85 anos, Dona Picucha sempre causa grandes confusões pelo seu jeito irreverente. Ela é mãe de 4 filhos e, após surgirem desconfianças de que seu falecido marido Fortunato teve uma filha fora do casamento, Picucha resolve se mudar para um asilo. A mudança para o novo lar afeta a rotina dos moradores do local, já que os hábitos de Picucha revolucionam o dia a dia da casa de repouso.

Em meio às morais e ao bom-humor da idosa – que ensina o valor da criança interior –, o mistério também paira no ar com uma investigação feita pela protagonista para descobrir se uma moça que conhece é ou não a filha 'perdida' do marido falecido.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Comédia dramática.

➨ Lançamento: 2018.

➨ Finalizada? Não se sabe. Especulações de uma nova temporada.

➨ Quantidade de temporadas: filme + 1 temporada (com 14 episódios).

10. Aruanas

Aruanas é sobre três amigas ativistas que fundam a ONG ambiental. Enquanto botam seus projetos para rodar, elas investigam os estranhos fatos que ocorrem onde uma mineradora atua: pessoas adoecem de forma misteriosas, há ameaças aos povos indígenas e pedidos de socorro anônimos.

É com essa linha de tensões e reflexões sociais que Aruanas consegue mesclar mistério, ação e diversos gêneros. A ficção é, portanto, inspirada em apurações do que muito ocorre na realidade: com debates sobre preservação ambiental, proteção à ativistas, povos indígenas e comunidades ribeirinhas.

Há pouco mais de ano após outra barragem se romper em Minas Gerais por descaso de uma mineradora, matando mais de 150 pessoas, a série é urgente, atual e necessária. Inclusive, ela foi lançada em mais de 150 países.

➨ Onde assistir: Globoplay

➨ Gênero: Drama, Suspense.

➨ Lançamento: 2019.

➨ Finalizada? Não. Segunda temporada confirmada.

➨ Quantidade de temporadas: 1 temporada (com 10 episódios).