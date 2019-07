100% em casa na Copa do Brasil, Bahia tenta vaga inédita na semi

Diferentemente dos outros sete clubes que disputam as quartas de final da Copa do Brasil, o Bahia é o único que está jogando o torneio desde a primeira fase. Até encarar o Grêmio, o tricolor passou por Rio Branco-AC, Santa Cruz-RN, CRB, Londrina e São Paulo.

As demais equipes entraram na fase de oitavas de final porque são provenientes da Copa Libertadores. O Grêmio, por exemplo, só disputou duas partidas: 0x0 em Caxias do Sul e 3x0 em Porto Alegre no duelo local contra o Juventude.

A “experiência” deixou o Esquadrão mais forte. O time venceu os três jogos que fez em casa na Copa do Brasil. Fora, ganhou dois, empatou três e perdeu um, por 2x1 para o Londrina, após abrir vantagem de 4x0 em Salvador (veja a campanha completa no fim do texto).

Sob o comando de Roger, o desempenho geral do Bahia em seus domínios também é alto. Com o treinador, o time venceu sete dos oito jogos que fez como mandante. O único tropeço foi diante do Santos, no sábado (13), por 1x0, em Pituaçu.

O Grêmio, adversário da vez, já saiu derrotado este ano de Salvador. Fernandão fez o único gol do jogo válido pela 7ª rodada do Brasileirão, no dia 1º de junho, em Pituaçu.

É essa força que o Bahia quer mostrar hoje para alcançar a inédita vaga na semifinal da Copa do Brasil. Só o triunfo garante a classificação no tempo normal, já que o jogo de ida terminou empatado em 1x1, em Porto Alegre. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

Se conseguir a classificação à semifinal, o Bahia quebrará um tabu diante do Grêmio. As duas equipes já se enfrentaram três vezes na Copa do Brasil, duas pelas quartas de final e outra na primeira fase. O time gaúcho levou a melhor nas três.

Em 1989, o Grêmio venceu por 2x0 na Fonte Nova e por 1x0 no Olímpico, passando à semi. Em 2005, na primeira fase, o Bahia levou a melhor na Fonte: 2x1, mas levou 1x0 na volta. O último encontro aconteceu nas quartas de 2012. Triunfo gremista por 2x1 em Salvador e 2x0 em Porto Alegre.

Para além do ganho esportivo de chegar à semifinal e poder mirar uma vaga na decisão, a classificação tem também importância financeira. Avançando, o tricolor baiano garante cota de R$ 6,7 milhões de premiação do torneio.

A campanha do Bahia:

1ª fase

Rio Branco 2x2 Bahia

2ª fase

Santa Cruz-RN 0x1 Bahia

CRB 1x1 Bahia

3ª fase

Bahia 1x0 CRB

4ª fase

Bahia 4x0 Londrina

Londrina 2x1 Bahia

Oitavas de final

São Paulo 0x1 Bahia

Bahia 1x0 São Paulo

Quartas de final

Grêmio 1x1 Bahia