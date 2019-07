11 bailarinas são demitidas do Domingão do Faustão; veja a lista

O cast de bailarinas do Domingão do Faustão passará por uma grande renovação. De acordo com o UOL, como parte do processo, 11 integrantes do balé foram desligadas do programa.

As demissões ocorrem imediatamente após o encerramento do "Show dos Famosos" e antes do retorno do "Ding Dong" e "Dança dos Famosos".

É comum esse processo de demissões no programa de Fausto Silva. Geralmente, ao passar dos 30 anos, as bailarinas já entram numa "fase de risco".

De acordo com o R7, esta é a maior demissão em massa da história do programa. O motivo do desligamento de tantas bailarinas ainda é uma mistério na Globo, uma vez que essa 'renovação' costuma ocorrer em doses menores, como em agosto de 2018, quando cinco bailarinas deixaram o programa.

A Globo fala em renovação para justificar as saídas. Entretanto, é curioso pois há algumas novatas incluídas no passaralho.

Veja a lista das demitidas: