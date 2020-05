117 agências da Caixa Econômica abrirão neste sábado (2); veja lista

Devido à alta procura da população, a Caixa Econômica Federal decidiu abrir 117 agências neste sábado (2), exclusivamente para atender às pessoas que recebem o Auxílio Emergencial pela Poupança Social Digital e optaram por realizar o saque e receber em dinheiro.

O atendimento ocorrerá das 8h às 14h, apenas para beneficiários nascidos de janeiro a outubro. Ao todo, serão 80 municípios baianos com agências abertas de forma extraordinária - em Salvador, serão 25 agências abertas.

Em comunicado, a Caixa informou que optou pela abertura no sábado para tentar uma antecipação do calendário do saque em espécie, o que visa reduzir a quantidade de filas e aglomerações nas unidades.

Para os beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro, o atendimento ocorrerá normalmente, na terça-feira (5).

Confira lista de agências que abrirão neste sábado: