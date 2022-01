118 detentos fogem durante 'saidinhas' de Natal e Ano Novo na Bahia

A Bahia teve 118 fugas de detentos que não retornaram às unidades prisionais após a concessão do benefício da saída provisória para as festas de Natal e Réveillon.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), ao todo 424 detentos de todo o estado receberam o benefício para curtir os festejos na companhia de suas famílias. No entanto, cerca de 28% desses presos não se apresentaram na data combinada.

Segundo a pasta, os internos beneficiados deveriam ter se apresentado de volta à unidade na qual cumpre sentença no prazo máximo estabelecido, que era no dia 7 de Janeiro de 2022. Quem não aparece até esta data passa a ser considerado automaticamente foragido do Sistema Carcerário e da Justiça.