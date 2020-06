15 empresas de delivery que garantem os comes e bebes do São João

Bandeirola presa no lustre, sofá arrastado para dar espaço ao arrasta pé e sanfona ditando o ritmo ao vivo na televisão. O isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus transformou o São João na Bahia. Impossibilitados de vivenciar as tradições juninas à luz das estrelas, os forrozeiros estão se adaptando e curtindo em casa as muitas lives disponíveis durante todo o mês de junho.

O jornal CORREIO, por exemplo, preparou uma série de lives com algumas das melhores atrações juninas para animar os fins de semana que antecedem os dias 23 e 24 de junho, quando se comemora o São João. As apresentações acontecem sempre às sextas e sábados, às 19h, no Youtube do CORREIO. Fulô de Mandacaru e Del Feliz foram as primeiras atrações a animar os forrozeiros. Vem mais por aí: Estakazero (dia 12) e Flor Serena (13); pra encerrar participam Zelito Miranda (19) e Adelmário Coelho (20).

Para a festa ficar completa, a música pode vir acompanhada de delícias juninas. Muitas empresas e profissionais informais se adaptaram às exigências do isolamento social para atender aos clientes. Donas do bufê que leva o sobrenome delas, as irmãs Camila e Catarina trabalhavam com eventos sociais e corporativos. Elas reestruturaram a empresa durante a pandemia e o kit junino é um dos produtos oferecidos neste mês de junho. A opção com amendoim cozido, bolo de aipim, milho verde, pamonha de milho, licor regional, canjica de milho, tortinha sertaneja e pé de moleque sai a R$ 180. A encomenda, entregue em casa, também inclui dois metros de bandeirola de chita e cartão postal assinado por Duda Barreto.

“A gente já estava no ramo de eventos há muitos anos e, com esse novo cenário da pandemia, a gente se reinventou. Criamos esse delivery como forma de levar tudo da nossa gastronomia para nossos clientes. Regatamos receitas da família e são todos produtos artesanais”, pontua Catarina. “A gente acredita que a nossa comida tanto serve para resgatar memórias afetivas como para criar novas memorias e o São João, além do peso cultural, é uma experiência gastronômica muito rica”, completa.

O vendedor de amendoim Felipe Lima, 28 anos, também precisou se adaptar para seguir faturando. Por 10 anos, ele vendeu o produto no bairro do Rio Vermelho, mas com o fechamento dos bares teve que correr atrás dos clientes. “Dois clientes me ajudaram a criar o Instagram, porque eu tenho três filhos e estava sem ganhar dinheiro. Já rodei Salvador quase toda fazendo entrega. Já vendi uns 700kg”, contou. O produto já chega pronto, selecionado, lavado e cozido. O quilo sai a R$ 20.

A produtora cultural Laíse Castro, 32 anos, encomendou o amendoim com Felipe e aprovou o produto. “Estava bem gostoso. Eu não sei fazer, tem o processo de comprar, limpar, cozinhar, iria ter muito trabalho. Já comprei pronto e queria ter esse gostinho de São João em casa”, afirma a forrozeira. Ela nasceu em Cruz das Almas e, em função da pandemia, vai passar os festejos juninos longe da terra natal pela primeira vez. Pra ter um gostinho da festa, ele e o marido estão curtindo lives com muito licor e amendoim: “Já acompanhamos uma live de Adelmário Coelho esse mês. Sempre botamos um forroinho. Aí a gente coloca o chapéu de palha e dança”.

Para facilitar a vida de quem quer curtir em casa, o CORREIO listou 15 deliverys que podem ajudar a festejar o São João na sala de casa.

Confira:

