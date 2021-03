1,5 mil máscaras são distribuídas para população no Mercado de Paripe

Foram distribuídas 1,5 mil máscaras para a população no Mercado de Paripe, nesta quarta-feira (10). A ação, que já ocorreu em outros bairros da cidade, tem como objetivo conscientizar a população e frear o avanço da pandemia da covid-19.

A ação foi promovida pelo Governo do Estado e faz parte de um pacote de medidas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) no Centro de Abastecimento (Ceasa), o maior da Bahia, e nos mercados estaduais em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) e a Secretaria do Planejamento (Seplan). Na terça-feira (9), por exemplo, 1 mil unidades foram entregues a quem passava pelo Mercado do Ogunjá.

“Além da distribuição de máscaras, que sem sombra de dúvidas é essencial para conter a transmissão do vírus, faz parte do pacote de ações a desinfecção do Ceasa e mercados. Domingo passado, o Ogunjá já passou pela operação e até o início de abril todos os outros locais serão beneficiados. Tudo isso foi pensado para proteger tantos os clientes, quanto os permissionários, que garantem serviços essenciais à população”, afirma o vice-governador João Leão, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Já o comandante do CBMBA, coronel Adson Marchesini, explica que, além da distribuição das máscaras, os bombeiros também estão responsáveis por explicar sobre a importância do uso do equipamento e a forma correta de utilizar, cobrindo o nariz e a boca. "A ação é na verdade uma atividade educativa para que os cidadãos percebam a necessidade de evitar a proliferação do vírus", conta.

A ação também foi comentada pelo secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro. “Com a distribuição de máscaras estamos ampliando a proteção da população e alertando sobre a importância do uso deste item essencial para frear a propagação do coronavirus. Além disso, estamos chamando atenção para a prática do distanciamento social e higienização constante das mãos, que são medidas essenciais para a proteção das pessoas. Vale destacar, ainda, que a produção destas máscaras está gerando renda para milhares de baianos”.