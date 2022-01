15 toneladas de alimentos chegam para ser distribuídas com famílias do Sul da Bahia

Quinze toneladas de alimentos entre café, fubá, arroz, óleo e feijão já estão sendo preparadas pelas equipes da Base de Apoio Logístico de Ilhéus para distribuição para as famílias atingidas pelas fortes chuvas no sul e extremo sul do estado. O material chegou na manhã desta terça-feira (4), já foi descarregado e logo será transformado em cestas básicas.

Fruto da doação de 30 toneladas realizada por produtores rurais do oeste, o material será entregue aos municípios em situação de emergência, cadastrados previamente. Do total, 15 toneladas foram deixados em Ilhéus e outros 15 serão enviados para o Vale do Jiquiriça. " Esse material se une ao que já temos em estoque.

Eles são enviados aos municípios solicitantes e também entregues diretamente às comunidades que por algum motivo estão isoladas após as chuvas", afirmou o tenente-coronel Nerival Costa. Atualmente, fora o carregamento recebido hoje, o estoque da unidade conta com 862 cestas de alimentação e 1560 kits de higiene prontos para a entrega.