1.500 novos vinhos portugueses devem chegar ao Brasil em outubro

As adegas e os mercados que vendem vinhos estão rindo à toa. Com as restrições no acesso aos bares e restaurantes, o setor supermercadista do Sul e Sudeste registrou aumento de 50% nas vendas da bebida entre fevereiro e maio deste ano. Aqui no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste, esse crescimento foi de 35%!

Atenta a essa demanda, a entidade Vinhos de Portugal vai promover, entre os dias 23 de outubro e 1° de novembro, o Festival Vinhos de Portugal no Brasil. A ação inédita será focada no varejo: junto à Associação Brasileira de Supermercados (Abras), serão ativados 96 mil estabelecimentos associados para, no período, ampliarem a oferta de vinhos lusitanos em suas prateleiras.

Durante o festival, mais de 1.500 novos vinhos serão apresentados por quase 200 vinícolas. As inscrições dos estabelecimentos devem acontecer nas próximas semanas e toda a programação será divulgada no perfil Vinhos de Portugal.

Rótulos que provei

O brasileiro AMA vinho português! O país ocupa, desde 2016, a 2ª posição no ranking de importação de vinhos no Brasil (atrás apenas do Chile). Aproveitando o assunto, vou indicar dois tintos portugueses que deixaram minhas noites mais saborosas nas últimas semanas:

● Pedra Cancela Seleção do Enólogo Dão Tinto 2016 (R$ 82,37 na Total Vinhos): Tradicional e reconhecida por seus tintos bem encorpados, mais alcoólicos e propícios a um longo envelhecimento, a região do Dão ganhou um exemplar mais moderno com este tinto. Elaborado com corte das variedades Touriga Nacional (emblemática da região), Tinta Roriz e Alfrocheiro, este rótulo traz frescura, maciez no paladar e corpo médio. Está pronto para ser bebido!

● Casa Santa Vitória Reserva Tinto 2017 (R$ 85 nos hotéis Vila Galé): Elaborado como um blend de Touriga Nacional, Trincadeira, Cabernet Sauvignon, Syrah e Merlot, este tinto é macio e traz a facilidade em beber dos clássicos do Alentejo. Tem acidez equilibrada, um aromas de frutas vermelhas e negras como se fosse em geleia, madeira super integrada e um álcool que, apesar de alto (14,5%), não rouba a cena.

#VemProVinho2020

Seguem até domingo (26) as ações da campanha #VemProVinho2020 (saiba mais neste link)! Há descontos em vinhos, lives e capacitações gratuitas acontecendo por todo o país. As iniciativas dos negócios baianos podem ser vistas aqui, com destaque para AB Wines (até 30% OFF) e Baco Vinhos (10% OFF) em Salvador; e BOX 111 em Vitória da Conquista.

Enquanto jornalista, preparei uma live especial para o próximo sábado (25), às 17h, no meu instagram @paulatheotonio: "Syrah e o terroir Vale do São Francisco". No bate-papo online com os enólogos Miguel Ângelo e Eloiza Teixeira, do Grupo Miolo, será abordada a adaptação da uva à região e serão degustados o Miolo Testardi e o Miolo Reserva Syrah 2019.