15ª Mostra Sesc de Artes começa nesta terça

Espetáculos de teatro, circo, dança, música e oficinas integram a programação da Mostra Sesc de Artes, que este ano celebra 15 edições. De terça (14) a sábado(19), o evento volta a movimentar o Teatro Sesc-Senac Pelourinho, com seis atrações, voltadas para diferentes públicos.

Na abertura, amanhã, às 19h30, a Cia. Quimera Criações Artísticas e Teatro Ateliê, do Rio Grande do Sul, apresenta o espetáculo Das Cinzas Coração, que faz referência ao cinema mudo, e mistura teatro com técnicas circenses para contar uma história de opressão feminina. A trilha ao vivo é feita por um pianista como os da época. Protagonizada por Jéferson Rachewsky e Valquíria Cardoso, o espetáculo tem direção de Jéferson Rachewsky.

Ainda no primeiro dia tem atividade formativa com a artista circense Alice Cunha, que ministra oficina de circo para iniciantes, com técnicas básicas de acrobacia de solo, arame e pirâmides. A atividade acontece das15h às 18h e a inscrição é gratuita.

Marcelo Praddo mostra Os Pássaros de Copacabana sexta e sábado (Foto: divulgação)

Na quarta é a vez dos estudantes da Escola de Dança da Funceb com o Solos Aquarela. Resultado de pesquisas, os solos expressam as reflexões e as inquietações subjetivas atravessadas por questões do coletivo e da convivência. Além da performance, o grupo ministrará neste dia uma oficina de Dança Moderna, 10h às 12h, para maiores de 12 anos e com inscrição gratuita.

Do Amapá vem a Cia Casa Circo, que traz o solo da bailarina Ana Caroline, A Mulher do Fim do Mundo, reflexão sobre a mulher contemporânea e sua figura de resistência frente ao machismo, o espetáculo será apresentado na quinta, às 19h30. Ana Caroline e o diretor Jones Barsou ministram a oficina Texto e Movimento expressivo, voltada para bailarinos e atores Dias 17 e 18, 8h às 12h, inscrição gratuita.

Na sexta e no sábado, é a vez do musical Os Pássaros de Copacabana, com texto e direção de Gil Vicente Tavares e protagonizado por Marcelo Praddo. Composto a partir das canções de Ary Barroso e conta a história de uma travesti tentando fazer um espetáculo em homenagem ao compositor, por encomenda de seu amante militar no ano de 1964. Em cena, clássicos de Ary Barroso e canções menos conhecidas tocadas ao vivo, intercalando com depoimentos e lembranças da vida da personagem. A partir dos seus relatos, a peça vai revelando sentimentos e segredos dessa travesti em meio ao período conturbado do Brasil e a sua luta diária contra o preconceito e a marginalização de sua condição na sociedade brasileira daquela época.

A banda Afrocidade se abresenta sábado (19), às 21h, na Arena do Sesc-Senac Pelourinho (Foto: Rafael Kent/divulgação)

Na tarde de sábado, às 16h, tem o espetáculo O Palhaço e a Bailarina que traz números cômicos inspirados na tradição do circo brasileiro e também números autorais. Com muita improvisação e interação, os palhaços Tezo e Batata Doce apresentam truques de mágica, cirandas, paródias musicais e malabarismos. O encerramento da mostra fica por conta do show da banda Afrocidade, às 21h, na Arena do Sesc.





ROGRAMAÇÃO

Das Cinzas Coração – Cia. Quimera Criações Artísticas e teatro Ateliê (RS)

Quando: Terça-feira (15), às 19h30

Ingresso: R$ 20 e R$ 10

Solos Aquarela – Escola de Dança da Funceb

Quando: Quarta-feira (16), às 19h30

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 e R$ 16 (Cartão Sesc)

A Mulher do Fim do Mundo – Cia Casa Circo (AP)

Quando: Quinta e sexta (18 e 19), às 19h30

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 e R$ 16 (Cartão Sesc)

Os Pássaros de Copacabana - Teatro NU

Quando: Sexta (19), às 19h30

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 e R$ 16 (Cartão Sesc),

O Palhaço e a Bailarina

Quando: Sábado (19), às 16h

Ingresso: R$ 20 | R$ 10 e R$ 16 (Cartão SESC)

Afrocidade

Quando: Sábado (19), às 19h

Ingresso: R$ 20| R$ 10 e R$ 16 (Cartão sesc)