15º Festival Tempero no Forte terá oficinas e capacitações

O Festival Tempero no Forte, em sua 15ª edição terá três oficinas online, sobre Formação de Preços na Prática, em formato de gamificação. Em parceria com o SEBRAE Bahia, terá condução de Caio Viana de Freitas, nos dias 11, 16 e 18 de novembro, sempre às 19h. A oficina abordará estratégias que as empresas estão utilizando para superar a crise e otimizar o lucro, por meio da precificação. Inscrições somente serão feitas com CNPJ.

Caio Viana de Freitas é um profissional com mais de dez anos de atuação em consultorias e que desenvolveu uma metodologia única de análise de custos, identificando mais de R$3.711.263,40, em prejuízos ocultos e como aumentar o lucro em média de 20% das empresas atingidas.

Estão confirmadas também duas oficinas virtuais pela plataforma Microsoft Teams e uma presencial, voltadas para empresários e empreendedores do trade de bares e restaurantes. Online, no dia 30 de novembro, terça-feira, das 18h30 às 20h30, acontece a aula “Um olhar para movimentação de produção e controle financeiro”, ministrada pelo Instrutor de Hotelaria, Sergio Paiva (SENAC-BA), com carga horária de 2h.

No dia 1º de dezembro, quarta-feira, a Instrutora Jessica Amorim conduzirá oficina sobre Confeitaria e Tendências, com carga horária de 2h, das 18h30 às 20h30. E no dia 25 de novembro, diretamente da Cozinha Show, vai rolar o “Workshop na prática”, com 30 vagas limitadas, das 14h às 17h. O tema será “As Boas Práticas e o Preparo de Alimentos”, com carga horária de 3h, pilotado também por Jessica Amorim. As inscrições para oficinas podem ser feitas no https://www.ba.senac.br/temperonoforte



Cumprindo os protocolos de segurança e distanciamento exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como o uso de máscaras e álcool em gel, o Tempero no Forte acontece de 25 de novembro a 5 de dezembro. A realização é do Governo Federal, através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura, com patrocínio do Banco do Nordeste, Ticket, Coca Cola, e o apoio da Secretaria de Turismo do Governo do Estado, Prefeitura de Mata de São João, Turisforte, Sebrae, Senac, CLN/Invepar, Venturoli e Eisenbahn e organização e produção da 2D Projetos Culturais.

Mais informações podem ser acessadas no site ou no Instagram @temperonoforte.