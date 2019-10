17 dos 31 presos em Cosme de Farias vão para presídio da Mata Escura

Após tentativa de furto a dois comércios em Cosme de Farias, 17 pessoas foram encaminhadas para o Presídio da Mata Escura, depois de terem a prisão em flagrante convertida para preventiva. Eles faziam parte do grupo de 31 detidos que tentaram levar produtos de um mercado e uma loja de calçados, na última terça-feira (8), no final de linha do bairro.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), para outras seis pessoas foi concedida a liberdade provisória com monitoramento eletrônico e medidas cautelares. Oito ainda receberam liberdade provisória com medidas cautelares, pagamento de fiança arbitrada no valor de dez salários-mínimos para cada um e monitoramento eletrônico. A decisão foi aasinada pelo juiz Horácio Moraes Pinheiro, da Vara de Audiência de Custódia.

No dia do ocorrido, o delito registrado às 23h30 foi flagrado por equipes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico após uma denúncia pelo telefone 190. Aos policiais, as pessoas alegaram que eram moradores do bairro.

Dezessete presos admitiram o furto e declararam que estavam no local com o objetivo de levar produtos de diversos gêneros, apreoveitando-se da situação de desordem instalada nos estabelecimentos. Os detidos podem sofrer pena de prisão superior a quatro anos.

Conforme a decisão do juiz, os acusados "demonstraram total desprezo às instituições públicas e privadas, pois atentaram contra a ordem social, puseram em risco a segurança pública, promovendo onda de saques e arrastões na comunidade onde vivem, aproveitando-se de uma suposta situação de fragilidade da segurança pública estatal, em razão do anúncio de um movimento paredista da Polícia Militar do Estado da Bahia", diz o documento.

Os detidos foram:

1. Alexandre de Jesus Souza

2. Adriana Sacramento Nascimento

3. Adriana Neri Oliveira

4. Breno de Queiroz Moreira dos Santos

5. Caique Fonseca Santos Luz

6. Celso Conceição da Silva Júnior

7. Daiane Lima dos SAntos

8. Diego Silva Brito

9. Denilson Silva Santos

10. Elma Santana Pinheiro

11. Emerson Vieira Oliveira

12. Fabrício Nonato de Oliveira

13. Girlan Borges Santos

14. Guilherme de Assis Lopes da Silva

15. Hebert da Cruz Souza

16. Helder Santana Pinheiro

17. Jamile Santos Silva

18. Jonhathan Cesar Gamas de Souza

19. Luan Santos Neres

20. Lucas Bulhões Rabelo

21. Yuri Luis da Silva Araújo

22. Luis Vinícius da Conceição Santos

23. Marcos Moser Rodrigues dos Santos

24. Rafael da Conceição Vilela

25. Railan da Silva Costa

26. Rainan Eduardo Meneses Cezar

27. Roger da Cruz Souza

28. Ronaldo Sacramento Alves

29. Roniele Matos Pereira Nogueira

30. Tainan da Conceição Vilela

31. Vitor de Paula Leal