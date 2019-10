17 pessoas são mortas em ação policial no Amazonas

Dezessete pessoas foram mortas durante uma operação policial em Manaus, na madrugada desta quarta-feira (30). De acordo com informações da Secretaria de Segurança do Amazonas, as mortes aconteceram após uma troca de tiros entre policiais e um grupo de traficantes.

Nenhum policial ficou ferido na ação. As viaturas que participaram da ação também não têm marcas de tiros. A polícia informou que o grupo se preparava para cometer homicídios contra um grupo rival para tomar o controle de áreas de tráfico no bairro Crespo, região de grande conflito na cidade.

Ao G1, o comandante geral da PM, coronel Ayrton Norte, disse que a polícia recebeu a denúncia de que cerca de 50 pessoas armadas estariam em um caminhão baú, em direção a um beco conhecido como JB Silva, na Rua Magalhães Barata, entre os bairros Crespo e Betânia, na Zona Sul.

"Nossas viaturas de ronda e com a Força Tática foram até o local, houve o primeiro confronto, em que a Força teve êxito na intervenção policial [de um homem]. Em seguida, os policiais da Rocam foram acionados para dar apoio nessa ocorrência com cinco equipes. Nós tivemos três confrontos e nesses três totalizamos outras 16 intervenções policiais por parte da Rocam. Ou seja, ao todo foram 17 intervenções policiais", explicou o comandante.

Ainda segundo a polícia, a maior parte do grupo conseguiu fugir. Não há informações sobre o caminhão que teria sido usado pelo grupo. Os 17 baleados foram conduzidos ao Pronto-Socorro e Hospital 28 de agosto, onde foram confirmadas as mortes. Eles serão levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Manaus.