183 casos de dengue registrados entre janeiro e abril em Feira de Santana

Feira de Santana registrou 183 casos de dengue entre janeiro e abril deste ano. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quantitativo representa 25% a mais que o ano passado quando foram registrados 146 casos entre janeiro e dezembro.

Do total registrado neste primeiro quadrimestre, 31 casos correspondem ao mês de janeiro, 53 a fevereiro, 71 a março e 28 a abril. Entre os bairros com maior índice de notificações para a doença estão o Campo Limpo (96), Humildes (95) e o conjunto Feira X (87).

Segundo a coordenadora do Centro Municipal de Referência em Endemias, Síntia Sacramento, os números trazem preocupação porque o período é considerado ano epidêmico pelo Ministério da Saúde. Com isso, há possibilidade de aumento de casos em todo o país.

“Temos, em média, 270 agentes de endemias mobilizados em campo, visitando as casas, conferindo os locais de foco, aplicando o larvicida, distribuindo as capas para cobertura de caixas d'água e orientando os moradores. Foram entregues 1.680 repelentes para gestantes e mais 5 mil serão entregues nos próximos dias. Iniciamos uma série de capacitações tanto para os agentes como para médicos e enfermeiros a fim que eles possam identificar os casos e realizar manejo clínico adequado para cada situação”, ressaltou a coordenadora ao falar sobre as medidas tomadas para o enfrentamento da dengue.

Outro recurso utilizado é o aplicativo Fala Feira, indicado para denúncias de locais com foco do mosquito e reagendamento das visitas feitas pela equipe de endemias. Desse modo, o feirense que não estiver em casa no momento em que o agente passar no local, pode solicitar a visita por meio da ferramenta ou número 156 com funcionamento 24h.