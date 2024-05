CRIANÇA PASSA BEM

Criança de 3 anos é esquecida por 40 minutos dentro de van escolar na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Campo Formoso

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 21:52

Uma criança de três anos foi esquecida por cerca de 40 minutos dentro de uma van escolar na zona rural de Campo Formoso Crédito: Carol Garcia/ GOVBA

Uma criança de três anos foi esquecida por cerca de 40 minutos dentro de uma van escolar na zona rural de Campo Formoso. De acordo com a família, o caso aconteceu na segunda-feira (13), na volta do colégio e a criança ficou presa no veículo. Ela passa bem. As informações foram divulgadas pela TV Bahia.

A criança é estudante da Escola Quilombola Rural Professora Angélica Pinto de Carvalho e deveria ser deixada na comunidade Lage dos Negros no fim da manhã. Quando os familiares foram buscá-la no ponto de parada da van, não a encontraram.

O motorista e a monitora que acompanha as crianças no trajeto informaram aos parentes que a criança não estava no veículo. Entre 11h20 e 12h, vizinhos ouviram um choro dentro da van e comunicaram aos pais.

A criança estava dentro do veículo, sozinha e quase sem voz. Não foi informado se ela foi encaminhada para alguma unidade de saúde.

O prefeito da cidade, Elmo Nascimento (DEM), informou que vai dar suporte para a família e apurar o ocorrido. "Eu vim aqui pessoalmente para tomar as medidas necessárias e apurar a situação. Primeiro, vamos acolher a família. Depois de apurar os fatos, nós vamos punir se alguém for merecedor de punição. Vamos convocar a Secretaria de Educação e determinar o afastamento de todas as pessoas envolvidas", disse.