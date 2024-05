DENÚNCIA

Criança de 4 anos é vítima de agressão em escola de Salvador

A Polícia Civil investiga uma denúncia de lesão corporal contra uma criança de 4 anos em uma instituição de ensino, no bairro Caixa D’Agua, em Salvador, na última quarta-feira (8). A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, o garoto passou por exames periciais. Além disso, testemunhas estão sendo ouvidas e diligências investigativas estão em andamento para esclarecimento do fato.

Procurada, a Polícia Militar apenas orientou contato com a PC. A reportagem solicitou mais detalhes para a Civil sobre a instituição e as condições da lesão, mas a instituição disse que não tinha as informações.