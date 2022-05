19ª edição da Salvador Restaurant Week acontece até o dia 11 de junho

A 19ª edição da Salvador Restaurant Week (SRW), festival gastronômico, volta com a participação de 58 empreendimentos na capital baiana. Nesse semestre, o maior evento da gastronomia nacional, que ocorre em 16 cidades brasileiras, começa na sexta-feira nesta sexta (13) e vai até o dia 11 de junho.

Durante a SRW, são oferecidos pelos empreendimentos participantes, menus completos ao público, com entrada, prato principal e sobremesa. Nesta edição, o festival traz três opções para deliciar os clientes.

O Menu Week Convencional sai ao custo fixo de: R$ 49,90 no almoço; e R$ 64,90 no jantar. Já o Menu Week Plus fica pelo valor fixo de: R$ 59,90 no almoço; e R$ 74,90 no jantar. E o cliente ainda pode optar pelo Menu Week Premium, que fica ao custo fixo de: R$ 69,00 no almoço; e R$ 99,00 no jantar. Cada pessoa ainda pode doar R$ 1,00 (opcional) para o Instituto dos Cegos da Bahia.

No site do festival estão todas os dados sobre os restaurantes participantes, os menus, em qual categoria cada empreendimento está inscrito e os valores dos pratos.

Tema

O festival deste ano busca exaltar a tradicional os ingredientes, elementos e sabores da gastronomia baiana. Os chefs são desafiados a criar experiências gastronômicas diferenciadas, que remetam com criatividade a nossa culinária tão famosa pelo mundo.

A Restaurant Week nasceu há 20 anos, em Nova Iorque, e está no Brasil há 14 anos, mantendo o sucesso de sempre. De acordo com Fernando Reis, responsável pelo evento no Brasil, o objetivo maior é a valorização da boa culinária, levando os clientes a olharem a gastronomia sem tabus, a preços fixos acessíveis”.

“A SSARW é o festival mais aguardado de Salvador por baianos e turistas, clientes, chefs e proprietários de restaurantes, que estimam um crescimento superior a 30% no movimento de cada estabelecimento participante”, esclarece Lícia Fabio, produtora do evento na capital baiana.

Para comodidade dos clientes, as reservas podem ser feitas pelo site.

Solidariedade

Nos restaurantes de Salvador, a cada refeição, os clientes podem contribuir com R$ 1,00 ou mais, que, nesta edição, continuará sendo repassado ao Instituto de Cegos da Bahia.

O festival é apresentado pelo Salvador Shopping. O patrocínio é da Claro. A Salvador Restaurant Week conta com o apoio da Beefeater. A promoção é do jornal Correio* e da Globo FM. Ação social: Instituto de Cegos da Bahia. Realização: Brasil Restaurant Week e Lícia Fabio Produções.